Коронавирус в Италии: число умерших побило новый суточный рекорд

21 Март 2020 2020-03-21T21:08:45+03:00

В стране от коронавируса погибло более 4 800 человек

Изменить размер текста: A A

В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса. За последние сутки в стране от коронавируса COVID-19 скончалось рекордное число людей – 793. Таким образом, с начала вспышки заболевания жертвами инфекции в Италии стали уже 4 825 человека. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

«К сожалению, за сегодня скончавшихся стало больше на 793», - сообщил он

По последним данным, общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Италии превысило 42 тысяч, а за минувшие сутки этот показатель вырос на 4,8 тысячи случаев. Число вылечившихся пациентов увеличилось на 943 человеки до 6 062 пациентов.

Напомним, предыдущий рекорд смертей от коронавируса в Италии был зафиксирован днем ранее, 20 марта, когда от коронавируса скончалось 627 человек. Незадолго до этого Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю.

ИСТОЧНИК KP.RU