2020-03-22T03:00:40+03:00
В мире

В Италии из-за коронавируса закрывают все предприятия, кроме стратегически важных

Италия считается наиболее пострадавшей от коронавируса страной, число жертв здесь достигло почти 5000 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Италии приостанавливают заводы до 3 апреляВ Италии приостанавливают заводы до 3 апреляФото: REUTERS
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Власти Италии перешли к новому этапу борьбы с коронавирусом. Сначала в стране закрыли границы и запретили перемещение внутри страны, после ввели режим изоляции, когда людей попросили не покидать дома, работать удаленно, отказаться даже от семейных встреч и прогулок в парках, чтобы остановить распространение заболевания. Но число инфицированных и погибших продолжает расти. За сутки 21 марта в Италии погибли 800 человека, общее число жертв приблизилось к 5000.

- Все итальянские предприятия должны закрыться до 3 апреля, за исключением тех, которые необходимы для поддержания цепочки поставок страны,- заявил в обращении к нации премьер-министр Джузеппе Конте, он опубликовал видео в твиттер.

Глава правительства сказал, что это худший кризис за послевоенный период. Он уточнил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса разрешат только "производственную деятельность, которая считается жизненно важной для национального производства».

Как сообщает Reuters, супермаркеты, аптеки, почтовые и банковские отделения останутся открытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Италии из-за коронавируса закрывают все предприятия, кроме стратегически важных
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