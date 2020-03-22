Певица Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

22 Март 2020 2020-03-22T05:03:31+03:00

Деньги распределят по общинам, где не хватает медикаментов, медицинских аппаратов, средств защиты для врачей

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Певица Рианна внесла 5-миллионный вклад в борьбу с коронавирусом в мире. В 2012 году она создала благотворительный фонд Клары и Лайонела в честь своих бабушки и дедушки. Певица поддерживала ученых в создании вакцин от серьезных заболеваний, выделяла гранты регионам на развитие медицины.

Теперь Рианна через этот сайт призывает людей соблюдать меры предосторожности при пандемии, в группах публикуют советы и рекомендации. 21 марта она пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом:

- Гранты получат общины с критическим количеством защитного снаряжения, с нехваткой медикаментов, оборудования, при дефиците продовольствия. Это учреждения во многих странах и регионах,-сказано в сообщении Фонда.

Популярная певица также пообещала деньги, чтобы помочь пожилым людям в США, именно эта категория в группе риска. Средства фонда получат учреждения по тестированию и уходу за пациентами с коронавирусом в Гаити и Малави, сообщает The Mirror.

ИСТОЧНИК KP.RU