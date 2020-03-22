В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

22 Март 2020 2020-03-22T05:26:01+03:00

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В издании Der Standard вышла статья о распространении коронавируса в России. Журналист Андре Баллин предположил, что Россия может избежать той участи, что постигла Италию и Испанию, где за пару недель произошел резкий скачок новых случаев заболевания. Это увеличение числа заболевших и погибших привело к тому, что теперь Европейский регион, по данным ВОЗ, центр распространения коронавируса. Хотя эпидемия началась в Китае и перешла изначально на страны востока.

Немецкий журналист сравнивает статистику, в Италии, Германии, Франции, заражены уже десятки тысяч человек, а в России - 306.

- Дело не только в удаче,- пишет Баллин, - Причиной является эффективная эпидемическая служба. Российские силы безопасности действовали более решительно, чем власти ЕС: в конце января сухопутная граница протяженностью 6000 км с Китаем была закрыта, и железнодорожное движение остановлено. Воздушное движение уже было резко ограничено 1 февраля.

Напомнил журналист и о разграничении рейсов в Шереметьево, которое логически продумано лучше, чем подобная схема разведения потоков в аэропортах ЕС, об обязанности всех въезжающих в страну людей соблюдать 14-дневный карантин. По мнению автора материала, все это дает России преимущество, которое власти используют, чтобы замедлить распространение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU