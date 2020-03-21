За сутки в России 53 новых подтвержденных пациентов с коронавирусом и четверо выздоровевших

Оперативный штаб по контролю за коронавирусом в России опубликовал новые данные по распространению COVID-2019 на территории страны. За последние сутки медики подтвердили диагноз у еще 53 пациентов.

16 из них зафиксированы в Московской области, 6 - в Москве, 5 - в Татарстане, 4 - в Нижегородской области, 3 - в Свердловской. По два новых пациента с коронавирусом выявлены в Тульской и Калининградской областях, Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии. По одному - в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях, Ханты-Мансийском АО и Крыму.

На официальном сайте штаба стопкоронавирус.рф сообщается, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время с начала эпидемии выросло до 306 человек.

При этом за сутки выписаны четыре человека, переболевших коронавирусом. (Ранее «Комсомольская Правда» сообщала, что за сутки из столичных «инфекционок» выписали трех теперь уже бывших пациентов). Таким образом, общее число выздоровевших - 12.

По-прежнему в России не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса. Медики сообщаю, что подавляющее большинство людей с подтвержденной инфекцией переносят болезнь в легкой форме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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