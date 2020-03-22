Итальянский врач предостерёг молодых от коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T08:15:40+03:00

Глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти предостерёг, что коронавирус в тяжёлой форме, вопреки расхожему мифу, может быть не только у пожилых людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тяжёлая форма заболевания может быть не только у пожилых людей

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Глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти предостерёг, что коронавирус в тяжёлой форме, вопреки расхожему мифу, может быть не только у пожилых людей, сообщает Sky News.

Он также рассказал, что в его отделении более половины тяжело больных пациентов младше 65 лет.

- У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и пожилые, - отметил врач.

Антони Песенти добавил, что протекание коронавируса у молодых и пожилых пациентов состоит только в том, что чем младше заболевший, тем он здоровее, а потому чаще выживает.

Ранее сайт kp.ru приводил новые данные, которые противоречат первоначальным представлениям о группах риска. В материале также сообщается, что из первых 2 500 заболевших коронавирусной инфекцией в США чуть меньше трети — 705 человек — мужчины и женщины 20 — 44 лет. В Италии примерно четверть пациентов это люди в возрасте от 19 до 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU