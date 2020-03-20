Страдают не только старики: почему в Европе так много тяжелобольных COVID среди молодежи

«МЫ МАЛО ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ ВИРУСЕ»

- Я молод и не вхожу в традиционные группы риска. Но я нахожусь в отделении интенсивной терапии с очень серьезным заболеванием, - приводит информационное агентство Bloomberg слова Клемента Чоу, доцента кафедры генетики в Университете Юты (США). - Мы действительно мало знаем об этом вирусе, - написал молодой человек в своем твиттере.

По словам больного, у него несколько дней держалась высокая температура. Затем начался сильный кашель, и развилась дыхательная недостаточность. Оказалось, это коронавирус. Чоу попал в отделение интенсивной терапии в прошлый четверг. «Тогда я был здесь первым, а сейчас нас много», - сообщает он в твиттере.

НЕ ТОЛЬКО СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мы уже привыкли слышать, что новый коронавирус сильнее всего бьет по старшему поколению. Поэтому пожилым людям нужно проявлять повышенную осторожность, их нужно особенно беречь. Безусловно, это никто не оспаривает. Однако молодежь (напомним, по меркам ВОЗ это люди до 44 лет) относится к вирусу слишком легкомысленно, если думает, что в таком возрасте абсолютное большинство переносят COVID не тяжелее обычной простуды или, в крайнем случае, слабого гриппа. Такой вывод следует из новых данных, которые опубликовало международное новостное агентство Bloomberg.

Из первых 2 500 заболевших коронавирусной инфекцией в США чуть меньше трети — 705 человек — мужчины и женщины 20 — 44 лет. В Италии, принявшей на себя самый тяжелый удар коронавируса в Европе, примерно четверть пациентов это люди в возрасте от 19 до 50 лет.

По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний 15 — 20% молодых пациентов нуждаются в госпитализации, что говорит о тяжелом протекании болезни. Около 4% оказываются в реанимации из-за угрозы жизни.

Чем старше человек, тем тяжелее, как правило, протекает COVID. Тем не менее, появляющиеся данные свидетельствуют о том, что и младенцы, и малыши ясельного возраста также могут подвергаться риску серьезных осложнений. В новом исследовании были изучены случаи 2000 детей в Китае, зараженных коронавирусом. Почти у 11% младенцев состояние было тяжелым или критическим. А среди детей младшего возраста серьезные осложнения отмечены у 7%. Такие показатели тяжелой формы COVID, конечно, ниже, чем у взрослых, но их нельзя недооценивать и называть незначительными, подчеркивают ученые.

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ РИСКУЮТ КУРИЛЬЩИКИ И НЕДИАГНОСТИРОВАННЫЕ БОЛЬНЫЕ

- Новые данные действительно говорят о том, что среди более молодых групп населения могут быть более тяжелые случаи заболевания, чем обычная простуда или грипп, - подтверждает профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Но все-таки подавляющее большинство таких случаев заканчивается выздоровлением при оказании адекватной медицинской помощи. И смертность среди молодых групп все же на очень низком уровне в сравнении с людьми возраста 50+.

Основная «роль» молодежи в эпидемии - это перенос инфекции пожилым родственникам, поясняет эксперт. Поэтому молодым людям важно ограничить свое общение с пожилыми родственниками и другими представителями старшего поколения.

- Известно ли, почему люди младше 50 лет могут так тяжело переносить коронавирусную инфекцию?

- Это вопрос нужно изучать. Сейчас, например, известно, что курение является серьезным фактором риска, утяжеляющим течение болезни. Алкоголь тоже может быть таким фактором риска. А еще есть молодые люди, которые живут с недиагностированными хроническими заболеваниями. И эти болезни обнаруживаются у них уже на этапе лечения коронавирусной инфекции. Сейчас все это углубленно изучается.

«НИКТО НЕ В БЕЗОПАСНОСТИ»

- Накапливающиеся данные о пандемии коронавируса позволяют уверенно говорить: сегодня никто не в безопасности, - считает эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Даже дети и подростки, на долю которых приходится в целом менее 8% от всех подтверждённых случаев заболеваний, могут быть госпитализированы и оказаться в отделениях интенсивной терапии. Хотя, таких пациентов относительно немного. Взрослые же в возрасте от 20 до 49 лет (а таких совсем немало: 25% от всех выявленных случаев коронавируса в Италии, 66% - в Румынии, 52% - в Южной Корее, 44% - в Китае, 35% - в США) часто оказываются в больницах. Так, к примеру, в США к середине марта частота госпитализаций людей 20 - 54 лет с диагностированным COVID-19 составила не менее 36%, частота поступления в отделения интенсивной терапии – не менее 7%, а летальность – 0,6 - 1%.

Так что даже для людей младше 50 лет последствия пандемии COVID-19 окажутся более чем серьезными.

Не стоит забывать и о том, что дети, подростки и взрослые могут заражать людей из наиболее уязвимых групп. К таким относятся представители старшего поколения, пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких, сахарным диабетом, другими тяжелыми заболеваниями, получающие терапию, подавляющую иммунитет.

Каждый из нас может помочь предотвратить распространение инфекции, следуя простым, но эффективным рекомендациям ВОЗ и Минздрава, уверен Николай Крючков.

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