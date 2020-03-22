Вьетнам ввёл запрет на въезд иностранцев

22 Март 2020 2020-03-22T14:12:41+03:00

Вьетнам ввёл запрет на въезд на свою территорию всех иностранных граждан, начиная с 22 марта, чтобы предотвратить проникновение коронавируса в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Вьетнам ввёл запрет на въезд на свою территорию всех иностранных граждан, начиная с 22 марта, чтобы предотвратить проникновение коронавируса в страну, сообщает газета "Нян зан".

В заявлении также уточняется, что исключение будет сделано только для тех, кто прибудет во Вьетнам с дипломатическими или официальными целями. Правительство приняло такое решение "для эффективного осуществления мер по предотвращению и контролю за распространением коронавируса".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Вьетнам из-за коронавируса приостанавливает безвизовый въезд для граждан России, Белоруссии и Японии, а до этого стране перестали выдавать въездные визы и ввели 14-дневный карантин для всех приезжающих иностранцев.

Также на сайте писали о том, что кафе и магазины во Вьетнаме перестали обслуживать иностранцев. Перед входом в заведения висят таблички "Только для вьетнамцев. Просим прощения за неудобство".

ИСТОЧНИК KP.RU