2020-03-22T15:51:53+03:00
Политика

Капитана 1-го ранга сравнил «устаревшие» российские десантные корабли и украинские «Кентавры»

В Минобороны Украины назвали последние «достойным ответом» российским судам
Елена АКИМОВА
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Эксперт напомнил о преимуществе российских больших десантных кораблейЭксперт напомнил о преимуществе российских больших десантных кораблейФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Капитан 1-го ранга и военный эксперт Василий Дандыкин сравнил большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота России и десантно-штурмовые катера «Кентавр» ВМС Украины.

Пока в украинских СМИ сообщают о «достойном ответе устаревшим» БДК, российский эксперт называет данное утверждение «бахвальством».

«Кентавр» может развивать скорость в 30 узлов, вооружен блоками неуправляемых ракет С-8, и способен принять на борт 36 десантников.

- Эти технические характеристики, которые пытаются преподать, как удивительные, указывают на простой катер. Объективно столь мелкая военно-морская единица может нести на себе только взвод пехоты и одну боевую машину. Если возьмет танк, то людей уже не посадить — водоизмещение не позволит, - отмечает Дандыкин.

Что касается вооружения, то «блоки с неуправляемыми ракетами на катера ставили еще во время Великой Отечественной войны».

- Так что российские БДК – это совсем иная тема. Их задачей является транспортировка серьезных сил, - говорит эксперт.

Корабль способен принять 10 танков и роту бойцов. Помимо этого имеется : так, они могут принять на борт уже роту бойцов и порядка «артиллерийская составляющая, например, системы залпового огня».

Не стоит забывать, что БДК – это не единственный российский корабль в Черном море.

-Все высказывания про наши «устаревшие» корабли – досужие домыслы. Хотя как может быть иначе, если флотом на Украине командует бывший танкист Воронченко?— резюмировал собеседник ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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