2020-03-23T06:09:31+03:00
В мире

Застрявшие в Доминикане украинцы требуют от Зеленского прислать за ними президентский самолет

Тем временем другая группа украинцев избила и выкинула из автобуса закашлявшегося пассажира
Юлия САЛЬНИКОВА
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У Зеленского украинцы, отдыхавшие в Доминикане, требуют президентский самолетУ Зеленского украинцы, отдыхавшие в Доминикане, требуют президентский самолетФото: REUTERS
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Панические настроение в связи с распространением коронавируса в Украине сочетаются с весьма странными требованиями граждан к власти. Во Львове пассажиры автобуса, видимо, решили "выбить" кулаками из соседа по общественному транспорту "коронавирус". На самом деле мужчина просто закашлялся, но бдительные граждане решили, что в нынешней ситуации (в Украине уже 73 заболевших коронавирусом) надо действовать на опережение:

- Добрые жители Львова избили закашлявшего пассажира. Львовский Погром июня 1941 года, в определенных, очень узких кругах, принято списывать на борьбу с советской властью… Ну ок, нет уже давно никакой советской власти, на нее не спихнешь. Сами избили и вышвырнули из автобуса,- написал в соцсетях депутат рады Максим Бужанский.

Другая группа украинцев, захотела умчаться от коронавируса на президентском самолете. Граждане Украины улетели отдыхать в Доминикану и тут как раз на Родине отменили авиасообщение из-за угрозы распространения заболевания. Украинцы, а их на курорте больше 100 человек, желают вернуться домой. Причем просят прислать за ними не просто какой-то чартерный самолет, а сразу борт номер один - президентский лайнер. Даже записали видеообращение президенту Зеленскому.

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Застрявшие в Доминикане украинцы требуют от Зеленского прислать за ними президентский самолет
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ИСТОЧНИК KP.RU

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