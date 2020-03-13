Украина закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан. Ограничения введены в связи с распространением коронавируса COVID-19 и будут действовать по меньшей мере две недели. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения», - заявил секретарь СНБО.
Данилов уточнил, что украинцы будут иметь возможность вернуться в страну, но вернувшиеся из стран, где «бурлит коронавирус, пройдут определённые процедуры обсервации».
На данный момент на Украине зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. В пятницу, 13 марта, инфекционист Минздрава незалежной подтвердил первую смерть от COVID-19 в стране. Жертвой инфекции стала жительница Житомирской области.
Напомним, днем ранее Чехия объявила режим ЧС и запретила въезд всем иностранцам из «зон риска». Помимо Китая, Ирана, Южной Кореи, ограничения коснулись и некоторых стран Евросоюза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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