2020-03-13T17:50:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Украина закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Ограничения будут действовать по меньшей мере две недели
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украина закрывает границу для иностранцев из-за коронавирусаУкраина закрывает границу для иностранцев из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан. Ограничения введены в связи с распространением коронавируса COVID-19 и будут действовать по меньшей мере две недели. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения», - заявил секретарь СНБО.

Данилов уточнил, что украинцы будут иметь возможность вернуться в страну, но вернувшиеся из стран, где «бурлит коронавирус, пройдут определённые процедуры обсервации».

На данный момент на Украине зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. В пятницу, 13 марта, инфекционист Минздрава незалежной подтвердил первую смерть от COVID-19 в стране. Жертвой инфекции стала жительница Житомирской области.

Напомним, днем ранее Чехия объявила режим ЧС и запретила въезд всем иностранцам из «зон риска». Помимо Китая, Ирана, Южной Кореи, ограничения коснулись и некоторых стран Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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