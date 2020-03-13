Украина закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T17:50:36+03:00

Ограничения будут действовать по меньшей мере две недели

Изменить размер текста: A A

Через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан. Ограничения введены в связи с распространением коронавируса COVID-19 и будут действовать по меньшей мере две недели. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения», - заявил секретарь СНБО.

Данилов уточнил, что украинцы будут иметь возможность вернуться в страну, но вернувшиеся из стран, где «бурлит коронавирус, пройдут определённые процедуры обсервации».

На данный момент на Украине зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. В пятницу, 13 марта, инфекционист Минздрава незалежной подтвердил первую смерть от COVID-19 в стране. Жертвой инфекции стала жительница Житомирской области.

Напомним, днем ранее Чехия объявила режим ЧС и запретила въезд всем иностранцам из «зон риска». Помимо Китая, Ирана, Южной Кореи, ограничения коснулись и некоторых стран Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU