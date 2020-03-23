США используют суперкомпьютеры против коронавируса
В США объединят ресурсы суперкомпьютеров для создания вакцины против коронавируса, сообщается в пресс-релизе министерства энергетики США.
Предполагается, что суперкомпьютеры включат в совместную государственно-частную работу США. Они помогут учёным сильно ускорить работу над способами борьбы с коронавирусом благодаря самым мощным в мире вычислительным ресурсам.
В созданный консорциум вошли Белый дом, министерство энергетики и IBM, а сам консорциум включает в себя 16 систем, вместе создающих супервычислительный потенциал выше 330 петафлопсов. 1 петафлопс составляет за одну секунду 10 в 15-й степени операций с плавающей запятой.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме также поблагодарил за содействие компании Google, Microsoft и Amazon, а также Массачусетский технологический институт и НАСА.
Напомним, 13 марта Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в США из-за распространения коронавируса. Он позволит предоставить дополнительную федеральную помощь штатам и населённым пунктам.
ИСТОЧНИК KP.RU