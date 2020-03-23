2020-03-23T08:09:09+03:00
В мире

США используют суперкомпьютеры против коронавируса

В созданный консорциум вошли Белый дом, министерство энергетики и IBM
Ася КУЗНЕЦОВА
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Суперкомпьютеры помогут учёным сильно ускорить работу над способами борьбы с коронавирусом благодаря самым мощным в мире вычислительным ресурсамСуперкомпьютеры помогут учёным сильно ускорить работу над способами борьбы с коронавирусом благодаря самым мощным в мире вычислительным ресурсамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США объединят ресурсы суперкомпьютеров для создания вакцины против коронавируса, сообщается в пресс-релизе министерства энергетики США.

Предполагается, что суперкомпьютеры включат в совместную государственно-частную работу США. Они помогут учёным сильно ускорить работу над способами борьбы с коронавирусом благодаря самым мощным в мире вычислительным ресурсам.

В созданный консорциум вошли Белый дом, министерство энергетики и IBM, а сам консорциум включает в себя 16 систем, вместе создающих супервычислительный потенциал выше 330 петафлопсов. 1 петафлопс составляет за одну секунду 10 в 15-й степени операций с плавающей запятой.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме также поблагодарил за содействие компании Google, Microsoft и Amazon, а также Массачусетский технологический институт и НАСА.

Напомним, 13 марта Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в США из-за распространения коронавируса. Он позволит предоставить дополнительную федеральную помощь штатам и населённым пунктам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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