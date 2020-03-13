Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за распространения коронавируса

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса нового типа.

«Сегодня я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации», - сказал глава Белого дома.

Режим ЧС американский лидер ввел в соответствии с Законом Стаффорда, чтобы предоставить дополнительную федеральную помощь отдельным штатам и населенным пунктам.

Трамп пояснил, что при чрезвычайном положении федеральное правительство сможет без лишней бюрократии направить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов из фонда помощи при бедствиях. Кроме того, Минздрав США получит дополнительные полномочия для борьбы с распространением заболевания. В начале следующей недели, по словам американского лидера, будет доступно до полумиллиона дополнительных тестов на коронавирус.

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США.

Напомним, ранее чрезвычайное положение ввели в 24 штатах из 50. На борьбу с инфекцией Вашингтон выделил 7,8 миллиарда долларов. Сам американский лидер заявил, что у Белого дома есть «отлично скоординированный и тщательно отлаженный» план по борьбе с болезнью.

В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс заявил, что коронавирус на данный момент зафиксирован в 46 штатах.

Накануне, глава Белого дома заявил, что с 13 марта Вашингтон приостановит все поездки из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней.

На данный момент В США зарегистрировано более 1,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом, жертвами болезни стали по меньшей мере 40 человек.