Минстрой будет контролировать тарифы ЖКХ в регионах

23 Март 2020 2020-03-23T08:35:45+03:00

Новые правила расчета могут появиться уже к концу года

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Новые правила расчета тарифов за услуги ЖКХ, касающиеся содержания общего имущества в многоквартирных домах, могут появиться уже к концу года. В сентябре в Госдуму внесут законопроект, который позволит губернаторам по согласованию с Минстроем выбирать систему оплаты.

Сейчас в регионах действует система расчета, которая была введена еще три года назад. Расчет производится на местах, никакого согласования с Минстроем не требуется.

— Речь идет о начислении платы за содержание жилого помещения, которая включает в себя коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Эта система отличается от той, что сегодня уже используется в Москве, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минстроя.

В Госдуме отметили, что инициатива позволит упорядочить сферу ЖКХ и сделать более понятным формирование тех или иных цифр. Ведомство сможет устанавливать верхние и нижние границы тарифа.

- Если плата будет низкой, то это убьет бизнес, а высокой – вызовет недовольство населения.

— Думаю граждане только выиграют. Во многих регионах сегодня тарифы завышены, - рассуждает первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Депутаты соглашаются, что проблема завышения платежей существуют, но часто она связана с тем, что не все граждане вносят платежи. Исправно по счетам платят около 80 процентов, и чтобы управляющим организациям остаться на плаву, приходится накручивать тарифы.

В 2020 году произойдет очередное повышение тарифов на ЖКХ. В правительстве назвали размер индексации, прибавка составит от 2,4 до 6,5 процентов. В каждом регионе увеличение будет произведено исходя из внутренних экономических показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU