Австралия вслед за Канадой отказалась от участия в Олимпиаде

23 Март 2020 2020-03-23T10:33:33+03:00

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Олимпийский комитет Австралии отказался от участия в международных летних играх, запланированных на лето 2020 года. Свое решение в стране обосновали сложившейся в мире ситуацией из-за распространения коронавируса.

Ранее такое же решение на фоне эпидемии приняли в Канаде. Оргкомитеты обеих стран не только сами отказались от участия, но и призвали отложить проведение Олимпиады в Токио на один год.

«Мы находимся в разгаре глобального кризиса в области здравоохранения, который гораздо важнее спорта», – приводит сообщение комитетов двух стран «Утро.ру».

С аналогичными предложениями выступили параолимпийские комитеты двух стран, которые также объявили, что не смогут собрать спортсменов к состязаниям и призвали перенести Игры на год, передает телеканал «360».

Напомним, ранее премьер-министр в Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте заявил, что не исключает, что Олимпийские игры в Токио 2020 придется отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU