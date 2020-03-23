2020-03-23T10:33:33+03:00
В мире

Австралия вслед за Канадой отказалась от участия в Олимпиаде

Олимпийский комитет страны призвал перенести летние Игры на год
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Австралия отказалась от участия в летней ОлимпиадеАвстралия отказалась от участия в летней ОлимпиадеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Олимпийский комитет Австралии отказался от участия в международных летних играх, запланированных на лето 2020 года. Свое решение в стране обосновали сложившейся в мире ситуацией из-за распространения коронавируса.

Ранее такое же решение на фоне эпидемии приняли в Канаде. Оргкомитеты обеих стран не только сами отказались от участия, но и призвали отложить проведение Олимпиады в Токио на один год.

«Мы находимся в разгаре глобального кризиса в области здравоохранения, который гораздо важнее спорта», – приводит сообщение комитетов двух стран «Утро.ру».

С аналогичными предложениями выступили параолимпийские комитеты двух стран, которые также объявили, что не смогут собрать спортсменов к состязаниям и призвали перенести Игры на год, передает телеканал «360».

Напомним, ранее премьер-министр в Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте заявил, что не исключает, что Олимпийские игры в Токио 2020 придется отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет ВКС России оставил из Китая 25 млн медицинских масок
Украинцы в вышиванках требуют у Зеленского вывезти их из Доминиканы президентским самолётом
Глава украинского Минздрава назвал людей старше 65 лет "трупами"
Курс евро на 23 марта 2020: 87,02 рубля
Австралия вслед за Канадой отказалась от участия в Олимпиаде
Застрявших в Марокко из-за коронавируса россиян вывезут специальным рейсом
Мишустин поручил проверить случаи невыплаты зарплаты из-за коронавируса
Курс доллара на 23 марта 2020 года: 80,93 рубля
Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса
Экономист объяснил, к чему приведет падение цен на нефть на 7 процентов
В Дубне мужчину задержали за домогательства к шестилетней дочери и пасынку
За сутки в России зарегистрировали 71 новый случай коронавируса
Эксперты предупредили о всплеске утечек из-за массового перехода на удаленку
Роскачество нашло кишечную палочку при повторной проверке молока с 3,2% жирности
Минстрой будет контролировать тарифы ЖКХ в регионах
Нурмагомедов из-за коронавируса вернулся из США в Россию
США используют суперкомпьютеры против коронавируса
В России вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами из-за коронавируса
Минздрав назвал регионы России, где больше всего врачей-инфекционистов