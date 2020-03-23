Канада отказалась от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T05:12:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Канада добровольно отказалась отправлять спортсменов на Олимпиаду в Токио. Игры должны пройти летом 2020 года, но планы спортсменов может нарушить коронавирус. Быть ли в этом году играм или нет, через четыре недели решит МОК (Международный олимпийский комитет). За это время должны оценить, как изменится ситуация с распространение коронавируса в мире. В Японии рассчитывают, что Олимпиада все-таки состоится, но если придется урезать программу, то готовы к отсрочке.

Первой страной, которая из-за коронавируса отказалась от участия в Олимпиаде, стала Канада. Заявление опубликовано на сайте Олимпийского и паралимпийского комитета страны.

- Мы приняли трудное решение не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры 2020. Призываем Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение Игр на один год. Хотя мы признаем сложности, связанные с отсрочкой, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества.

В Комитете заявляют, что подготовка спортсменов в условиях карантина и всеобщей изоляции невозможна и противоречит рекомендациям министерства здравоохранения. Канадцы считают, что страны сейчас переживают глобальный кризис в сфере здравоохранения, а это "важнее спорта".

ИСТОЧНИК KP.RU