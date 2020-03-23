2020-03-23T10:53:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава украинского Минздрава назвал людей старше 65 лет "трупами"

По его мнению, эту категорию людей не стоит относить к живым
Юлия Кекова
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В Украине число зараженных коронавирусом увеличилось до 63 человекВ Украине число зараженных коронавирусом увеличилось до 63 человекФото: REUTERS
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Врач, кардиохирург, доктор медицинских наук, министр здравоохранения Украины Илья Емец назвал людей старше 65 лет "трупами".

Обсуждая в интервью "112.ua" ситуацию в стране с распространением коронавирусной инфекции он заявил, что финансистам при расчете средств не стоит учитывать большую часть населения - людей старше 65 лет.

- Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас (прим.ред. - лечатся), я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов, - сказал Емец.

Также украинский чиновник призвал бизнесменов принять участие в закупке медицинского оборудования и медикаментов, для тех, кому еще можно помочь.

Кстати, сам Илья Емец не сильно младше тех, кого он назвал "трупами" - министру 64 года.

Согласно последним данным сайта kp.ru в Украине число зараженных коронавирусом увеличилось до 63 человек. Среди них есть и два депутата - Сергей Шахов и Сергей Вельможный. Также в стране зафиксированы три случая с летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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