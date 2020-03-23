Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в России

23 Март 2020 2020-03-23T16:20:19+03:00

На Урале и на севере Сибири в июне ожидается аномальное тепло, а август порадует жителей большинства регионов страны комфортной погодой

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В июне на территории Уральского федерального округа и северной половины Сибирского федерального округа ожидается аномально теплая погода. Второй летний месяц будет холоднее обычного в восточных регионах Европейской части и в Западной Сибири. А вот в августе жителей большинства регионов России ждет комфортная погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

- В июне дефицит осадков прогнозируется на западе Европейской части России, а класс выше нормы (по температуре) - в Уральском федеральном округе и северной половине Сибирского федерального округа, - рассказал на пресс-конференции ТАСС в онлайн-режиме научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в течение второго летнего месяца почти на всей территории страны температура будет более или менее соответствовать нормвльным значениям. За исключением восточных регионов Европейской части России и Западной Сибири - там температурный фон ожидается ниже нормы. Впрочем, это не означает, что погода будет холодной.

Август, по предварительным прогнозам, ожидается комфортным. На Европейской территории страны температура будет выше нормы с дефицитом осадков. Дефицит осадков в августе ожидается и в центре Западной Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU