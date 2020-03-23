2020-03-23T17:45:19+03:00
Экономика

Независимые АЗС попросили правительство о льготах из-за риска роста цен на бензин

«Независимый топливный союз» заявляет, что помощь государства позволит не допустить спекулятивный рост цен
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Независимые АЗС попросили правительство о льготах из-за риска роста цен на бензинНезависимые АЗС попросили правительство о льготах из-за риска роста цен на бензинФото: Иван МАКЕЕВ
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«Независимый топливный союз» (НТС), представляющий интересы независимых АЗС, обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль и сделать ряд послаблений, в том числе налоговых, в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с распространением коронавируса.

В ассоциации заявляют, что топливный рынок находятся в группе риска из-за падения цен на нефть и ограничительных мер, введённых для борьбы с распространением COVID-19.

В своем письме НТС отмечают, что помощь государства «позволит не только не допустить спекулятивный рост цен, но и обеспечит своевременное снабжение в условиях разворачивающейся пандемии и падения потребительского спроса».

Напомним, ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов цены на бензин в России никак не изменятся на фоне волатильности на рынке нефти. По его словам, цены на топливо в России не вырастут, но и не снизятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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