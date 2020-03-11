Цены на бензин в России не вырастут, но и не снизятся

11 Март 2020 2020-03-11T10:24:18+03:00

Цены на бензин в России не изменятся Фото: Иван МАКЕЕВ

Волатильность на международном рынке нефти никак не повлияет на цены на бензин в России, считают в Минфине

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Цены на бензин в России никак не изменятся на фоне волатильности на рынке нефти, в частности, снижения стоимости сырья. Такого мнения придерживается заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны — это точно", - цитирует ТАСС замглавы ведомства.

Ранее аналогичную позицию озвучил министр энергетики страны Александр Новак.

Сайт kp.ru писал, что цены на нефть сильно снизились после срыва сделки ОПЕК+. Разница в стоимости составила более 30%. Утром в среду, 11 марта, сырье начало понемногу дорожать на фоне ожиданий снижения добычи в США.

Так, смесь марки Brent продается по 37,84 доллара за баррель, а WTI - по 34,67 доллара. Российские власти уверены, что волноваться не о чем - с кризисом удастся справиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU