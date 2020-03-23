2020-03-23T19:40:42+03:00
Коронавирус Covid-19

"Посчитала, что для нее рисков нет": Эксперт прокомментировал поступок врача из Ставрополя, заразившей 11 человек

Кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире Радио "Комсомольская правда" назвал возможную причину странного поведения Ирины Санниковой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ирина Санникова рассказывала жителям края, как уберечься от коронавируса, а сама проигнорировала все правила и не ушла в самоизоляцию. Фото: стоп-кадр телеканала АТВИрина Санникова рассказывала жителям края, как уберечься от коронавируса, а сама проигнорировала все правила и не ушла в самоизоляцию. Фото: стоп-кадр телеканала АТВ
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Решение главной инфекционистки Ставрополья Ирины Санниковой скрыть свою поезду в Испанию выглядит довольно странно. Ведущий специалист знала риски, но, видимо, посчитала, что ее охвативший Европу коронавирус не затронет.

Такое предположение сделал кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков в эфире Радио "Комсомольская правда".

Напомним, что Ирина Санникова приступила к работе на следующий день после поездки за границу. Он читала лекции, посещала конференции и общалась с коллегами, а теперь лежит в реанимации. На настоящий момент известно, что от ведущего специалиста заразились как минимум 11 человек.

"Поступок странный для профессионала-инфекциониста. Я знаком лично с профессором Санниковой, она серьезного уровня инфекционист. И для многих в Ставрополе странно - что случилось. Она ездила туда не шопиться, а участвовать в научной конференции. Почему она не пошла на карантин? Вопрос, который всех волнует. Видимо, она посчитала что для нее рисков нет - и каждый человек так думает", - сказал Крючков в беседе с ведущими Сергеем Марданом и Наданой Фридрихсон.

Он призвал общество обратить внимание на то, что даже профессиональный инфекционист с 30-летним стажем недооценила угрозу.

"В данном случае случился инцидент. Человек поехал в Испанию и в нарушение официальных правил не сообщил о своей поездке, оценив риски как незначительные. Явно это было ошибочно. Это психологическая штука. Мы всегда думаем - это кто-то, это не я лично. Подумайте об этом. Я думаю, это основной вывод из этой истории", - заключил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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