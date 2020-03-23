2020-03-23T20:03:10+03:00
Общество

Учителям в селах в малых городах компенсируют оплату ЖКУ

Размер, условия и порядок возмещения будет утверждать правительство страны и регионы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Учителям на селе и в малых городах компенсируют оплату ЖКУУчителям на селе и в малых городах компенсируют оплату ЖКУФото: Анастасия Осипова
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Педагогам, которые работают в селах и малых городах, планируют компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе отопление и электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

Отмечается, что речь идет о населенных пунктах, поселках или городах, где живут менее 50 тысяч человек. Эти меры будут распространяться и на педагогов, работающих, но не проживающих в сельской местности. Размер, условия и порядок возмещения будет утверждать правительство страны и регионы.

Ведомство подготовило соответствующие поправки о мерах социальной поддержки учителей и внесло в проект Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Напомним, в конце января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в текущем году 838 тысяч российских учителей получат доплату за классное руководство. На эти цели планируют потратить 76, 3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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