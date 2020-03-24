2020-03-24T05:10:33+03:00
В мире

Звезду сериала «Остаться в живых» Эванджелин Лилли хотят выгнать из Marvel из-за нарушения карантина по коронавирусу

Актриса отказалась от изоляции, посещает общественные места, контактирует с другими людьми, чем вызвала гнев американцев
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актриса исполнила одну из главных ролей в сериале, где герои выживали на необитаемом островеАктриса исполнила одну из главных ролей в сериале, где герои выживали на необитаемом островеФото: kinopoisk.ru
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Актриса Эванджелин Лилли отказалась соблюдать правила изоляции в связи с коронавирусом. Хотя казалось бы - известность ей принес сериал "Остаться в живых", где герои коротают деньки на необитаемом острове. Но быть в изоляции Лилли готова только под прицелами камер. В реальной жизни, несмотря на правительственные рекомендации и запреты, она посещает общественные места, гуляет с детьми, водит их на занятия к педагогам, в общем, живет активной жизнью в разгар пандемии, чем сильно раздражает рядовых американцев и европейцев, даже тех, кто успел запастись туалетной бумагой.

Активисты выступили с требованием наказать актрису за вольность и лишить работы. А так как Лилли занята сейчас в съемках очередного фильма Marvel, то попрощаться она сможет с ролью Осы.

Возмущения рядовых граждан США и родины актрисы, Канады, нашли отклик в сердцах менеджеров Marvel. По данным портала We Got This Covered, в связи с негативной реакцией, какую Эванджелин Лилли вызывает у общественности, ее могут планируют уволить по истечении срока контракта. Также ожидается, что в триквеле «Человека-муравья», урежут экранное время ее персонажа, Осы.

Сама актриса отвечала в инстаграм критикам, что это ее выбор:

- Некоторые люди ценят жизнь больше, чем свободу. Некоторые люди ценят свободу больше, чем жизнь. Мы все делаем выбор.

evangelinelillyofficialevangelinelillyofficial
Эванджелин Лилли может потерять роль Осы из-за коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU

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