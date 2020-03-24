2020-03-24T06:11:07+03:00
Общество

Цена на нефть марки Brent выросла до 27,93 долларов

Колебания цен на нефтяном рынке начались после новостей о срыве сделки ОПЕК, а также из-за ситуации с коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нефть на торгах в Лондоне подорожала после вчерашнего падения ценыНефть на торгах в Лондоне подорожала после вчерашнего падения ценыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Цена на нефть продолжает скачки то вверх, то вниз. После вчерашнего падения, стоимость фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 3,3 процента. По данным на 4.00 утра по московскому времени, нефть марки Brent подорожала до 29,93 долларов.

Как сообщает ТАСС, стоимость фьючерса нефти WTI увеличилась до 24,17 за баррель, рост в 3,5 процентов.

Резкое падание цен на нефть началось 9 марта, после срыва сделки стран-экспортеров нефти ОПЕК+. Дальнейшие скачки происходят уже на фоне новостей о распространении коронавируса в мире. Увеличивается число стран, объявивших карантин на всей территории - 23 марта такие ограничения ввели в Великобритании. Жителям запретили выходить из дома, оставив всего четыре уважительные причины для нарушения домашней изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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