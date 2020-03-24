Великобританию закрыли на карантин: жителям запрещено выходить из дома без уважительной причины

24 Март 2020 2020-03-24T01:05:19+03:00

Британский премьер-министр несколько дней назад пообещал, что примет жесткие меры, если граждане не перестанут игнорировать опасность пандемии

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Премьер-министр Великобритании все-таки ввел карантин в стране из-за коронавируса. О решении закрыть города и запретить перемещение людей он объявил в телевизионном послании к нации 23 марта.

Ранее такие меры приняли Италия и Франция. Кстати, французский лидер Эммануэль Макрон упрекал Джонсона в слишком незначительных действиях по сдерживанию коронавируса. Британцы оказались самыми "бесстрашными" по сравнению с другими европейцами: несмотря на рекомендации, они активно гуляли по паркам, собирались в других общественных местах, журналисты публиковали снимки переполненных вагонов метро, люди продолжали заниматься спортом в группах.

Теперь все это под запретом - карантин предусматривает всего четыре причины, по которым можно выходить из дома:

- Покупки предметов первой необходимости, причем как можно реже;

- Занятия спортом (бег или велосипед) - в одиночку или с членами семьи;

- Медицинская помощь или помощь попавшему в беду близкому человеку;

- Поездки на работу и с работы. Хотя предприятиям дали указ, где это возможно, перевести сотрудников на удаленку.

Британцам, попавшимся на улице, придется объясняться с полицией. Премьер заявил, что жителям нужно оставаться дома.

Как сообщает Reuters, Джонсон до последнего сопротивлялся необходимости ввести карантин, как европейские соседи. Решающим, по сообщению источника, стал доклад о том, что больницы вскоре могут быть перегружены. Частично, он это подтвердил в заявлении:

- Без огромных национальных усилий, направленных на то, чтобы остановить рост этого вируса, наступит момент, когда ни одна служба здравоохранения в мире не сможет справиться,- сказал премьер-министр.

В Великобритании запрещены перемещения внутри страны, сборы людей в группы больше двух человек (за исключением семей), семейные праздники - свадьбы, юбилеи. Нарушителям грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов. Срок введения карантина - три недели.

От коронавируса в Британии погибли 335 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU