2020-03-24T06:56:14+03:00
В мире

Посол России в США призвал американских общественников из Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с пандемией в РФ

Директор HRW в твиттер написал, что в России принимают недостаточные меры для борьбы с коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Российский посл в США Анатолий АнтоновРоссийский посл в США Анатолий АнтоновФото: Евгения ГУСЕВА
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В российском посольстве в США ответили на заявление директора американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота. В твиттер он написал несколько постов о том, что в России якобы делают недостаточно для борьбы с коронавирусом. В частности, он считает, что правительство не реагирует на скупку аппаратов искусственной вентиляции легких богатыми людьми. Рот также написал про нехватку медицинской техники в российских больницах на случай кризиса.

- Призываем главу Human Rights Watch не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией. Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые Human Rights Watch традиционно избегает критиковать,- комментарий посла Анатолия Антонова размещен в группе диппредставительства в соцсетях.

В посольстве призвали американцев и представителей других стран отказаться от попыток разжечь ненависть и раздор между людьми в условиях пандемии. Ситуация обязывает граждан разных государств действовать сообща, чтобы победить вирус и спасти как можно больше жизней:

Антонов напомнил о россиянах, находящихся в американских тюрьмах. В связи с тем, что в некоторых исправительных учреждениях США уже появились первые случаи заражения коронавирусом, российский посол выразил надежду, что "HRW проявит больше гуманности" и откликнется на призыв оказать помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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