Пока бедные бегут за гречкой, богачи готовы выложить полмиллиона за реанимацию на дому

Алексей Кащеев, врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук сообщил, что через знакомых ему передали:

- Цитирую: "Одна очень богатая компания хочет организовать у себя комнату а-ля "реанимация". Дано: офисное помещение, в котором хотят сделать помещение для нахождения больных коронавирусом. Условно для поддержания пациентов средней-тяжелой формы (не критичной), ИВЛ и что еще надо. Так вот, список того, что надо закупить есть. Нужна консультация, чтобы специалист посоветовал, что реально нужно, что можно исключить, что упустили. Плюс, возможно, удобные модели оборудования посоветовал". Некоторые мои коллеги тоже получали подобные письма. То есть пока бедные бегут за гречкой, богатые прорабатывают варианты спасения в случае чего.

- А такую комнату организовать вообще возможно?

- Нет, конечно. Кроме самого аппарата (стоимостью от 250 до 500 тысяч рублей - ред.) нужно еще очень много всего. Помещение должно быть обеспечено системой подачи газов, аппаратурой для интубации трахей. Плюс персонал: реаниматологи, медсестры, кардиологи и прочие смежные специалисты (пациенты ведь не только тяжелые, но еще и пожилые, с сопутствующей патологией). Плюс возможность постоянно брать анализы и следить за состоянием пациента. А ИВЛ требуется уже в тяжелой стадии. Одним словом, организовать такие условия можно только в одном месте. И оно называется больница. А все эти попытки сродни тому, что на Земле конец света, апокалипсис, а какие-то люди, далекие от космической отрасли, вдруг начинают строить себе космический аппарат, чтобы улететь в космос.

К столичным врачам регулярно обращаются с просьбой помочь организовать палаты с ИВЛ в офисах и особнякахФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но тем не менее раз есть спрос, то появятся и предложения.

- Конечно. И уже есть, судя по всему. И я могу понять этих людей. Потому что ситуация с коронавирусом в мире - действительно масштабная проблема. И к такому ни одна система здравоохранения не может быть готова. Думать богатым надо было раньше, как-то поддерживать отечественные больницы. Но сильные мира сего до всей этой ситуации за свое здоровье были спокойны, всегда могли улететь в другую страну, организовать место в хорошей больнице здесь. Никто же не предполагал, что случится такое. Условно можно предположить, что допустим они могут найти коррумпированного главврача, занести ему сумму и зарезервировать за собой место в реанимации. Но даже это не сработает в условиях эпидемии. Даже если врач и сможет отбросить морально-этический фактор, то, если начнется то, что в Италии (когда палаты интенсивной терапии сразу резко нужны очень большому числу людей), будет просто не до договоренностей.

- Что же делать? Молиться?

- Соблюдать все рекомендации по изоляции и ограничению контактов. Ну и руки мыть. Те меры, которые принимает наша страна, вполне оправданы и адекватны в сложившейся ситуации.

***

Интернет-поисковик на запрос "Аппарат ИВЛ" выдает сотни страниц с горячими предложениями. Я позвонила по первым десяти номерам.

- Оставьте свой номер, пока аппаратов нет в наличии, все разобрали. Как появится, мы вам наберем. Рынок пуст и в больницы разобрали, и в частные руки. Мы составляем лист ожидания.

- А при коронавирусе поможет?

- Конечно. Легкие же страдают в первую очередь, - уверял меня "специалист" на том конце провода, - Лишним точно не будет. Кто купил, уже сидят довольные.

Однако Министерство здравоохранения уже отреагировало на сообщения о продаже высокотехнологичной аппаратуры в частные руки. Напомнив, что искусственная вентиляция легких далеко не единственное, чем лечат больных коронавирусом. И к тому же: "Определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара".

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