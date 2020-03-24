Директор президентского лицея дал советы, как подготовиться к ЕГЭ

24 Март 2020 2020-03-24T11:24:55+03:00

Несмотря на то, что сейчас школьники перешли на дистанционный режим обучения, итоговую проверку знаний никто не отменял

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Директор президентского физико-математического лицея (ФМЛ) №239 Максим Пратусевич рассказал, как школьникам и родителям подготовиться к предстоящей сдаче ЕГЭ. Несмотря на то, что сейчас ученики переведены на домашний режим обучения из-за распространяющейся инфекции, государственная аттестация все равно состоится.

Первое, что должны помнить родители – им стоит сохранять спокойствие, любить и поддерживать своих детей. Не стоит нагнетать обстановку и лишний раз повторять: «Ты ничего не сдашь!». Это выражение стоит заменить на «Все хорошо, мы тебя любим». А еще подчеркивать, что на ЕГЭ жизнь не заканчивается.

Педагог уверен, что школьник, который регулярно занимается учебой, может освоить школьную программу и подготовиться к прохождению ГИА и без многочисленных репетиторов.

- Важна система, а когда в 11 классе человек осознал: «Ой! Скоро ЕГЭ!» — это, конечно, не та история. Но если ты в школе учишься нормально и ответственно подходишь к подготовке, то проблем быть не должно, — считает Максим Пратусевич.

Часто старшеклассники и родители не находят взаимопонимания по поводу выбора будущей профессии.

- Не нужно настаивать, ребенок должен определиться сам. Он должен внятно объяснить, чего он хочет. Сейчас все очень динамично и нет никакой беды, что кто-то не туда поступил и закончил не то, - отмечает собеседник ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU