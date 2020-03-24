Нуждающимся школьникам предложили выдавать компьютерами и роутерами период дистанционного обучения

24 Март 2020 2020-03-24T10:03:35+03:00

Занятия в российских школах приостановлены на время карантина

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Российским школьникам предложили выдавать необходимую технику на время карантина. Речь идет про те семьи, кто не может позволить себе приобрести компьютер, ноутбук или у кого наблюдаются перебои с интернетом.

Инициативу озвучили в Общественной палате и Институте прогрессивного образования. Предложение было отражено в письме и направлено в адрес Минпросвещения РФ.

Авторы инициативы отмечают в связи с переходом на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса COVID-19, некоторые дети оказались в сложном положении.

Не у всех учащихся есть техническая возможность продолжать осваивать школьную программу и готовиться к итоговым аттестациям и ЕГЭ дома: у кого-то нет компьютеров, в некоторых регионах существуют также проблемы с интернетом.

Это должно заставить государство найти средства, чтобы обеспечить всех нуждающихся необходимой техникой и цифровым оборудованием (роутерами и компьютерами-лэптопами).

Получить технику школьники смогут по заявлению родителей или законных представителей. В документе должен быть отражен срок, на который выдается оборудование, а выдача должна проводиться бесплатно.

-Техника будет сдаваться в аренду, в первую очередь льготных категориям граждан. Это многодетные семьи, где, как правило, один компьютер на всех, и малоимущие семьи, где может и вовсе не быть нужного оборудования и интернета. Жители отдаленных территорий, где наблюдаются проблемы со связью, - пояснила в беседе с RT директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Общественники располагают статистикой, и она указывает, что на 100 российских школьников приходится около 15 школьных компьютеров. Часть из них на время карантина могут быть переданы нуждающимся.

-Минпросвещение уже объявило, что операторы связи сделают доступ к образовательным ресурсам бесплатным. Можно договориться, чтобы отдельные семьи получили роутеры или модемы на безвозмездной основе, - говорит Анна Маркс.

Тем временем в Подмосковье все школьники, которым положено бесплатное питание, получат во время карантина продуктовые наборы. Количество наборов будет пропорционально учебным дням, но без учета каникул. Выдавать помощь будут по заявлению родителей, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU