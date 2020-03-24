2020-03-24T11:50:56+03:00
Экономика

Названы регионы, где больше всего подскочила плата за ТВ-антенны

В среднем за год тариф вырос на 19 процентов
Елена АКИМОВА
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Названы регионы, жители которых больше всего платят за ТВ-антенныНазваны регионы, жители которых больше всего платят за ТВ-антенныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Плата за телевизионные антенны в России выросла на 19 процентов. Увеличение зафиксировано с февраля 2019-го по февраль 2020 года. Если начальный показатель составлял 179 рублей, то теперь приходится платить 213 рублей.

Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru. Но не во всех регионах тарифы одинаковы, больше всего за пользование платят жители Ханты-Мансийска, а меньше всего- Тверской области.

Самый высокий тариф на ТВ-антенну:

Ханты-Мансийский АО – 657 руб,

Ямало-Ненецкий АО – 612 руб,

Брянская область – 598 руб,

Ненецкий АО – 550.

Самый низкий тариф на ТВ-антенну:

Тверская область – 40 руб,

Калмыкия -63 руб,

Воронежская область – 82 руб,

Ингушетия – 100 руб.

Ранее были названы регионы в которых продавцы недвижимости готовы сделать покупателю самую большую скидку. в среднем это 7,2 процента от указанной цены, но есть и те, кто готов уступить 9 процентов от стоимости объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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