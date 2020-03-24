Названы регионы, где больше всего подскочила плата за ТВ-антенны
Плата за телевизионные антенны в России выросла на 19 процентов. Увеличение зафиксировано с февраля 2019-го по февраль 2020 года. Если начальный показатель составлял 179 рублей, то теперь приходится платить 213 рублей.
Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru. Но не во всех регионах тарифы одинаковы, больше всего за пользование платят жители Ханты-Мансийска, а меньше всего- Тверской области.
Самый высокий тариф на ТВ-антенну:
Ханты-Мансийский АО – 657 руб,
Ямало-Ненецкий АО – 612 руб,
Брянская область – 598 руб,
Ненецкий АО – 550.
Самый низкий тариф на ТВ-антенну:
Тверская область – 40 руб,
Калмыкия -63 руб,
Воронежская область – 82 руб,
Ингушетия – 100 руб.
Ранее были названы регионы в которых продавцы недвижимости готовы сделать покупателю самую большую скидку. в среднем это 7,2 процента от указанной цены, но есть и те, кто готов уступить 9 процентов от стоимости объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU