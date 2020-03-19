Названы регионы, где предлагают самые большие скидки на недвижимость
Рынок недвижимости тоже может пострадать от эпидемии. Мало кто сейчас решается тратить средства на покупку недвижимости, люди все чаще решают дождаться лучших времен и не расходовать сбережения.
В связи с этом продавцы начинают сбавлять цены. Скидки на объекты недвижимости предлагают в каждом регионе. Эксперты портала Domofond.ru. проанализировали ценовую политику и назвали регионы, где готовы предложить покупателям самые большие скидки.
В среднем продавец готов уступить 7,2 процента от начальной цены. Но есть регионы, где суммы превышают этот показатель, таковых всего девять.
Самые большие скидки на недвижимость:
Сочи — 12,6%,
Грозный,
Владикавказ,
Нижний Тагил.
Самый маленький дисконт:
Подольск - 4,7%,
Казань,
Москва,
Санкт-Петербург,
Нижневартовск.
В городах-миллионниках самые большие скидки зафиксированы в Челябинске и Омске по 6,6 и 6,5%. На последнем месте в топ-10 из них оказалась столица Татарстана с 5%, Москва и Санкт-Петербург заняли девятое и восьмое места, пишет газета «Известия».
Тем временем коронавирус и упавший рубль погнали россиян на дачи. Пока одни граждане скупают туалетную бумагу, более богатые спешно арендуют и приобретают загородную недвижимость. Но специалисты предупреждают — это не надолго.
ИСТОЧНИК KP.RU