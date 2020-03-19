Названы регионы, где предлагают самые большие скидки на недвижимость

19 Март 2020 2020-03-19T14:21:54+03:00

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Рынок недвижимости тоже может пострадать от эпидемии. Мало кто сейчас решается тратить средства на покупку недвижимости, люди все чаще решают дождаться лучших времен и не расходовать сбережения.

В связи с этом продавцы начинают сбавлять цены. Скидки на объекты недвижимости предлагают в каждом регионе. Эксперты портала Domofond.ru. проанализировали ценовую политику и назвали регионы, где готовы предложить покупателям самые большие скидки.

В среднем продавец готов уступить 7,2 процента от начальной цены. Но есть регионы, где суммы превышают этот показатель, таковых всего девять.

Самые большие скидки на недвижимость:

Сочи — 12,6%,

Грозный,

Владикавказ,

Нижний Тагил.

Самый маленький дисконт:

Подольск - 4,7%,

Казань,

Москва,

Санкт-Петербург,

Нижневартовск.

В городах-миллионниках самые большие скидки зафиксированы в Челябинске и Омске по 6,6 и 6,5%. На последнем месте в топ-10 из них оказалась столица Татарстана с 5%, Москва и Санкт-Петербург заняли девятое и восьмое места, пишет газета «Известия».

Тем временем коронавирус и упавший рубль погнали россиян на дачи. Пока одни граждане скупают туалетную бумагу, более богатые спешно арендуют и приобретают загородную недвижимость. Но специалисты предупреждают — это не надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU