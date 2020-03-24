2020-03-24T11:38:27+03:00
Экономика

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Некоторые организации заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ставки по ипотекам выросли примерно на 1,5%Ставки по ипотекам выросли примерно на 1,5%Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В России банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам. Часть финансовых учреждений заняла выжидательную позицию.

Ставки по ипотекам выросли примерно на 1,5%. Подобная динамика связана с решением Центробанка о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, стало известно по результатам проведённого РИА Новости опроса.

Некоторые банки начали повышение ставки ещё до принятого Центробанком решения. Многие банки планируют повысить ставку в будущем.

Ранее сайт kp.ru сообщал, Центральный Банк России примет дополнительные меры в рамках оказания поддержки российскому финансовому сектору и ипотечному кредитованию.

По словам Эльвиры Набиуллиной, многие банки просили включить ипотечные ценные бумаги в ломбардный список, и ЦБ пошел им на встречу. Также было облегчено регулирование, чтобы учреждения охотнее выдавали ипотеку с небольшим первоначальным взносом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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