Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

24 Март 2020 2020-03-24T11:38:27+03:00

Ставки по ипотекам выросли примерно на 1,5% Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Некоторые организации заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке

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В России банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам. Часть финансовых учреждений заняла выжидательную позицию.

Ставки по ипотекам выросли примерно на 1,5%. Подобная динамика связана с решением Центробанка о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, стало известно по результатам проведённого РИА Новости опроса.

Некоторые банки начали повышение ставки ещё до принятого Центробанком решения. Многие банки планируют повысить ставку в будущем.

Ранее сайт kp.ru сообщал, Центральный Банк России примет дополнительные меры в рамках оказания поддержки российскому финансовому сектору и ипотечному кредитованию.

По словам Эльвиры Набиуллиной, многие банки просили включить ипотечные ценные бумаги в ломбардный список, и ЦБ пошел им на встречу. Также было облегчено регулирование, чтобы учреждения охотнее выдавали ипотеку с небольшим первоначальным взносом.

ИСТОЧНИК KP.RU