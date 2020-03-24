2020-03-24T17:03:59+03:00
Экономика

Собянин утвердил первоочередные меры поддержки бизнеса при карантине

Московская мэрия продлила срок уплаты налога на имущество и земельного налога
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Собянин утвердил первоочередные меры поддержки бизнеса при карантинеСобянин утвердил первоочередные меры поддержки бизнеса при карантинеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил первоочередные меры поддержки бизнеса в условиях ограничений из-за коронавируса. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

Принятые меры включают продление срока уплаты авансовых платежей за первый квартал текущего года по налогу на имущество организаций и земельному для турфирм, гостиниц, ресторанов, кафе, спортивных и досуговых учреждений, других фирм в сфере услуг, до 31 декабря 2020 года. Также продлевается срок уплаты торгового сбора.

«Данные нормы вступят в силу со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов», - говорится в материалах к заседанию.

Отмечается, что льготы начнут предоставлять по обращениям владельцев бизнеса.

Напомним, 20 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить налогоплательщикам в сфере спорта и культуры отсрочку по уплате налогов и страховых взносов с целью поддержки организаций, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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