2020-03-24T19:09:24+03:00
Спорт

В Госдуме поддержали решение перенести Олимпиаду-2020 из-за коронавируса

Игры пройдут не позднее лета 2021-го года
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Госдуме поддержали решение о переносе Олимпиады-2020В Госдуме поддержали решение о переносе Олимпиады-2020Фото: REUTERS
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Президент МОК (Международного олимпийского комитета) Томас Бах и премьер-министр Японии Абэ приняли решение перенести Олимпиаду-2020 и провести ее в следующем году из-за вспышки коронавируса.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Артур Таймазов назвал это решение абсолютно правильным.

- Мы понимаем, что спортсмены находились в неопределённости. У всех профессионалов, которые морально уже готовы были выступать и завоёвывать золотые медали, начались сбои в подготовке. Правильно, что решили перенести, - приводит его слова RT.

Таймазов также выразил надежду на то, что ситуация стабилизируется и в следующем году удастся провести Игры.

Руководитель РУСАДА (Российского антидопингового агентства) Юрий Ганус также поддержал перенос Олимпиады. По его словам, это позволит России выиграть время и лучше подготовиться к решению Спортивного арбитражного суда (КАС) по обвинению в масштабной подмене допинговых проб, пишет ИА НСН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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