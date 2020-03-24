2020-03-24T15:52:29+03:00
Спорт

Олимпиада-2020 переносится на год из-за коронавируса

Игры пройдут не позднее лета 2021-го года
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Президент МОК согласился с предложением Японии перенести олимпиаду на год из-за коронавирусаПрезидент МОК согласился с предложением Японии перенести олимпиаду на год из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Президент МОК (Международного олимпийского комитета) Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Абэ перенести Олимпиаду-2020 на следующий год. Премьер Японии также отметил, что Олимпийские игры пройдут не позднее лета 2021-го года. При этом, губернатор Токио отметил, что название Олимпиады в случае её переноса останется прежним - "Токио 2020".

Официально о переносе Олимпиады объявила также губернатор Токио Юрико Коикэ, сообщает РИА Новости.

Игры были запланированы в период с 24 июля по 9 августа 2020 года и должны были пройти в японской столице.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что 23 марта резидент МОК Томас Бах впервые заговорил о переносе Олимпийских игр. До этого несколько стран уже отказались ехать на Олимпиаду. Первым такое решение принял Национальный олимпийский комитет Канады. Затем к ним присоединились австралийцы, отказавшиеся ехать на олимпиаду, заявив, что здоровье спортсменов дороже. А вскоре с заявлением выступил и глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коэ, также призвавший МОК отказаться от проведения олимпиады в этом году.

Ранее стало известно о том, что Евроивдение-2020 также отменили из-за коронавируса. От России на конкурс должна была поехать группа Little Big. Сейчас организаторы обсуждают возможность проведения Евровидения в Роттердаме в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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