2020-03-24T20:35:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Под домашним карантином находится треть населения планеты

Около 2,7 млрд человек подверглись мерам изоляции в рамках борьбы с коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Под домашним карантином находится треть населения планетыПод домашним карантином находится треть населения планетыФото: Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Примерно треть жителей планеты (2,7 миллиарда человек) подверглись мерам социальной изоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Как отмечает агентство Франс Пресс, как только карантинные меры начали ослабевать в Китае, карантин ввела Индия - вторая по численности населения в мире страна с 1,3 миллиардом жителей. Таким образом количество «изолированных» людей возросло в два раза.

Во вторник, 24 марта, премьер-министра Индии Нарендры Моди призвал население к «полной изоляции». По его словам, запрет выходить из дома необходим, чтобы спасти Индию. Ограничение вступит в силу с 25 марта и продлится 3 недели.

«Небрежность некоторых людей и халатность в борьбе с коронавирусом подтолкнет страну в пропасть, такого быть не должно», - заявил он.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса в мире «набирает обороты». По последним данным, в мире зарегистрировано более 400 тысяч случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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