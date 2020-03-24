Под домашним карантином находится треть населения планеты

24 Март 2020 2020-03-24T20:35:34+03:00

Около 2,7 млрд человек подверглись мерам изоляции в рамках борьбы с коронавирусом

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Примерно треть жителей планеты (2,7 миллиарда человек) подверглись мерам социальной изоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Как отмечает агентство Франс Пресс, как только карантинные меры начали ослабевать в Китае, карантин ввела Индия - вторая по численности населения в мире страна с 1,3 миллиардом жителей. Таким образом количество «изолированных» людей возросло в два раза.

Во вторник, 24 марта, премьер-министра Индии Нарендры Моди призвал население к «полной изоляции». По его словам, запрет выходить из дома необходим, чтобы спасти Индию. Ограничение вступит в силу с 25 марта и продлится 3 недели.

«Небрежность некоторых людей и халатность в борьбе с коронавирусом подтолкнет страну в пропасть, такого быть не должно», - заявил он.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса в мире «набирает обороты». По последним данным, в мире зарегистрировано более 400 тысяч случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU