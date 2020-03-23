Глава ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты

23 Март 2020 2020-03-23T23:37:05+03:00

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса COVID-19 в мире «набирает обороты».

Он привел последние данные ВОЗ по числу заболевших коронавирусной инфекцией и обратил внимание на то, что от первого зарегистрированного случая заражения COVID-19 до 100 тысяч случаев прошло больше двух месяцев (67 дней), до 200 тысяч прошло уже 11 дней и всего четыре дня до 300 тысяч.

Сайт kp.ru писал, что Гебрейесус рассказали о лекарствах от коронавируса. По его словам на данный момент не существует препаратов, которые были бы признаны эффективными, а использование непроверенных средств «может дать ложные надежды и причинить больше вреда».

По данным на понедельник, 23 марта, в мире зарегистрировано более 343 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали свыше 15 тыс., а выздоровели 97,3 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU