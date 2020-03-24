Вывозить из России спецпоездом будут только тех украинцев, которые захотят уехать

24 Март 2020 2020-03-24T21:35:17+03:00

Вывозить из России спецпоездом будут только тех украинцев, которые захотят Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Министерстве иностранных дел уточнили, что вывозить из страны специальным поездом будут только тех украинцев, которые захотят ухеать.

Ранее для организации перевозки украинских граждан из России на Украину и россиян из незалежной на родину согласовали назначение специального поезда, который отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день - 28 марта. В обратный рейс он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта без каких-либо остановок для посадки/высадки пассажиров.

«В связи с обращениями с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба (…) депортацию украинцев, хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом», - приводит ТАСС заявление российского диппредставительства.

Напомним, 24 марта, правительство РФ поручило МВД, ФСБ и Роспотребнадзору организовать вывоз россиян из Украины и украинцев из России при помощи железнодорожного сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU