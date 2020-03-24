2020-03-24T19:22:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Из Украины россиян будут эвакуировать при помощи железнодорожного сообщения

Так же из России будут вывозить украинских граждан
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Из Украины россиян будут эвакуировать железнодорожным транспортомИз Украины россиян будут эвакуировать железнодорожным транспортомФото: Иван ВИСЛОВ
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По итогам заседания оперативного штаба правительство России поручило организовать единовременный вывоз по железной дороге украинских граждан из нашей страны на Украину и россиян с Украины на родину.

«Совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины», - говорится в поручении кабмина.

Напомним, на Украине режим чрезвычайной ситуации введен в девяти областях. С 23 марта в стране закрыли все аэропорты, кроме Борисполя, а украинцам запретили покидать территорию незалежной с туристическими целями. Ранее Украина закрыла свои границы для иностранцев, а граждан, которые хотят попасть домой раньше апреля, поправили успеть вернуться из заграницы до 21 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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