США направят на смягчение экономических последствий коронавируса около $6 трлн

25 Март 2020 2020-03-25T02:26:44+03:00

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Американские власти намерены направить на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса COVID-19 в общей сложности около шести триллионов долларов. Об этом сообщил на брифинге во вторник, 24 марта, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Он уточнил, что четыре триллиона долларов из озвученной им суммы – это средства, которые может выделить в качестве кредитов Федеральная резервная система (ФРС), которая в Соединенных Штатах выполняет функции Центробанка. Еще два триллиона долларов, по его словам, – «прямая помощь», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий программу финансовой помощи миллионам американцев, так или иначе пострадавшим от вспышки коронавируса в стране. Из госбюджета, в частности, будут выделены деньги на дополнительные пособия по безработице, а также на оплачиваемый отпуск по болезни или по уходу за больными членами семьи, бесплатное медицинское обследование на COVID-19.

Карта распространения коронавируса

По данным Университета Джона Хопкинса, на территории США зафиксировано более 53 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 696 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU