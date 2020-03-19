Трамп подписал законопроект о помощи американцам при коронавирусе

19 Март 2020 2020-03-19T04:39:38+03:00

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Президент США Дональд Трамп законопроект, предусматривающий программу финансовой помощи миллионам американцев, так или иначе пострадавшим от вспышки коронавируса COVID-19 в стране, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что программа призвана смягчить вызванные распространением заболевания экономические трудности. В частности, из госбюджета будут выделены деньги на дополнительные пособия по безработице для тех, кто потерял работу, а также на оплачиваемый отпуск по болезни или по уходу за больными членами семьи, бесплатное медицинское обследование на коронавирус. Ранее в Штатах выделили на борьбу с распространением заболевания 8,3 миллиарда долларов, передает ТАСС.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru,11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса в мире пандемией, после чего Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения. На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения в Штатах превысило 7,7 тысячи, умерли 118 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU