Посол России в Вашингтоне: Информации о заражении коронавирусом россиян в США не поступало
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что на сегодняшний день в дипмиссию не поступало сообщений о случаях заражения россиян коронавирусом COVID-19 в США.
«На сегодняшний день о случаях с подтвержденным диагнозом нам не сообщали. Таких обращений не было», - сказал глава российского дипломатического представительства.
Анатолий Антонов подчеркнул, что «защита интересов наших граждан остается приоритетной задачей российских загранучреждений в США даже в условиях пандемии коронавируса».
Посол добавил, что ситуация с коронавирусом в США «пока осложняется с каждым днем».
«Для связи с россиянами в посольстве действует горячая линия, отвечаем на возникающие запросы в соцсетях», - приводит его слова ТАСС.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили, что Соединённые Штаты могут превратиться в новый очаг распространения COVID-19. По данным Университета Джона Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, на территории США зафиксировано более 53 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 696 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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