Посол России в Вашингтоне: Информации о заражении коронавирусом россиян в США не поступало

25 Март 2020 2020-03-25T04:23:48+03:00

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что на сегодняшний день в дипмиссию не поступало сообщений о случаях заражения россиян коронавирусом COVID-19 в США.

«На сегодняшний день о случаях с подтвержденным диагнозом нам не сообщали. Таких обращений не было», - сказал глава российского дипломатического представительства.

Анатолий Антонов подчеркнул, что «защита интересов наших граждан остается приоритетной задачей российских загранучреждений в США даже в условиях пандемии коронавируса».

Посол добавил, что ситуация с коронавирусом в США «пока осложняется с каждым днем».

«Для связи с россиянами в посольстве действует горячая линия, отвечаем на возникающие запросы в соцсетях», - приводит его слова ТАСС.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили, что Соединённые Штаты могут превратиться в новый очаг распространения COVID-19. По данным Университета Джона Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, на территории США зафиксировано более 53 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 696 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

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ИСТОЧНИК KP.RU