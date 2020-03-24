США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T17:34:38+03:00

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что Соединённые Штаты могут превратиться в новый очаг распространения коронавиируса COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

«Сейчас мы наблюдаем очень значительное ускорение случаев заболевания в США. Так что у них есть этот потенциал», - ответил он на вопрос о том, могут ли Соединённые Штаты стать новым эпицентром распространения коронавирусной инфекции.

На данный момент в США зарегистрировано 46 450 случаев заражений, при этом пока не выздоровел ни один пациент, а жертвами заболевания стали уже 593 человек.

Напомним, 13 марта, после объявления пандемии нового коронавируса в мире, гендиректор ВОЗ Тедроса Гебреисуса назвал Европу эпицентром распространения заболевания и для примера привел Италию. Как писал сайт kp.ru, эта европейская страна занимает первое место в мире по смертности от COVID-19, а число жертв заболевания превысило данные по Китаю.

ИСТОЧНИК KP.RU