Трамп и Абэ обсудили перенос Олимпиады в Токио на год

25 Март 2020 2020-03-25T06:44:57+03:00

Президент США в телефонной беседе с японским премьером назвал это решение мудрым и правильным

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Премьер Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили принятое накануне решение из-за вспышки коронавируса COVID-2019 в мире перенести Олимпийские игры, которые должны были пройти этим летом в Токио, на следующий год.

Об этом утром в среду сообщило японское агентство Kyodo. Отмечается, что глава Белого дома высоко оценил это решение, назвав его мудрым и правильным. Собеседники подчеркнули, что «полноценное проведение Олимпийских Игр в 2021 году станет доказательством того, что человечеству удалось победить коронавирус», и договорились тесно сотрудничать над решением этой проблемы. В частности, лидеры двух стран намерены продолжать американо-японские совместные исследования и разработки с целью создать лекарство от коронавируса.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что если Игры невозможно провести в полном формате, то их надо сдвинуть по срокам, а во вторник, 24 марта, Международный Олимпийский Комитет (МОК) официально сообщил о переносе Летних Игр на следующий год.

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ИСТОЧНИК KP.RU