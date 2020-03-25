Самозанятых предложили освободить от налогов на время ситуации с коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T07:23:43+03:00

В госдуме предложили освободить самозанятых от налогов на время ситуации с коронавирусом Фото: EAST NEWS

В Госдуме отметили, что в связи с карантином многие потеряли источник дохода

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Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил освободить самозанятых от налогов на время ситуации с коронавирусом. С инициативой он обратился к министру финансов России Антону Силуанову.

Объясняя свое предложение, парламентарий указывает, что самозанятые, в отличие от наемных работников, не имеют отпусков и оплачиваемых больничных. А сейчас многие их клиенты приняли решение ограничить контакты, чтобы защитить себя от болезни.

В итоге данная категория граждан больше других оказывается под ударом. При этом они вынуждены платить налог со своих заработков от 4 до 6 процентов.

Чернышов подмечает, что по данным налоговой службы, собираемость налогов с самозанятых в последнее время серьезно сократилась. В связи с этим парламентарий считает необходимым снять с самозанятых налоговую нагрузку до окончания пандемии коронавируса.

«Граждане, которые сами зарабатывают себе на жизнь, в этот сложный и кризисный период, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, могут дать толчок к развитию экономики России, стать своего рода драйвером для этого процесса», — цитирует текст обращения RT.

Пока о реакции профильных ведомств, которым предстоит рассмотреть данное обращение, не сообщается.

Финансовую поддержку на время карантина пообещали и людям, старше 65 лет. Власти Москвы призвали возрастное население соблюдать домашний режим и без острой необходимости не выходить на улицу. Дело в том, что именно возрастное население чаще других заболевает коронавирусом.

В карантин попали люди с хроническими заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкология.

Всем, согласившимся остаться дома, будет выплачена материальная компенсация в 4 тысячи рублей, пишет Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU