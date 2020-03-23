Самоизоляция пожилых людей в Москве из-за коронавируса: Продукты и лекарства на дом, денежная компенсация на карту и помощь волонтеров

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 23 марта, утвердил своим указом дополнительные ограничения из-за коронавируса. Они касаются самой уязвимой сейчас части горожан - пожилых людей в возрасте от 65 лет, людей с хроническими болезнями, перенесшими инфаркты. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ответил на самые важные вопросы о новых ограничениях для пожилых людей. Публикуем эти разъяснения.

ДЕСЯТЬ ОТВЕТОВ НА САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. С какими болезнями пожилым людям нужно сидеть дома?

- сахарный диабет инсулинозависимый;

- хронические болезни легких (астма);

- бронхоэктазия;

- легочное сердце и нарушение легочного кровообращения;

- наличие трансплантированных органов и тканей;

- хроническая болезнь почек;

- злокачественные новообразования;

- перенесшие инфаркт и инсульт.

Режим самоизоляции не касается пациентов третьей клинической группы (онкология).

2. Кого касается самоизоляция?

- С 26 марта до 14 апреля 2020 года обязательный домашний карантин действует для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями.

Домашний карантин касается также:

- Жителей, вернувшихся из следующих стран - США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС. Эти горожане по-прежнему должны находиться в самоизоляции;

- Жителей, совместно проживающих с прибывшими из перечисленных стран.

3. Кто может не сидеть на карантине?

Самоизоляции не распространяется на:

- пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (онкология);

- руководителей и сотрудников организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения;

- сотрудников системы здравоохранения;

- к гражданам по определенному решению Оперативного штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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4. Что означает самоизоляция?

- человек в течение 14 дней (инкубационный период новой коронавирусной инфекции) находится в своей квартире;

- выходить из квартиры разрешено только в случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске.

5. Куда обращаться за больничным листом?

Позвонить по телефону (495) 870-45-09 или указать необходимость получения больничного при заполнении анкеты на портале mos.ru. Документ доставит на дом курьер. Работодатели обязаны перевести сотрудников (с их согласия) на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

6. Как получить разовую выплату?

Жителям старше 65 лет выплату в 4 тысячи рублей автоматически зачислят на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше. Лично обращаться за оформлением выплаты не нужно. Органы социальной защиты все сделают сами, без заявлений. Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, их тоже дадут без заявлений и доставят на дом.

Людям с хроническими болезнями, независимо от возраста, находящимся на самоизоляции, выплату оформят в индивидуальном порядке. Для этого нужно позвонить на «горячую линию» и сообщить о своем диагнозе и банковском счете для перечисления денег - (495) 870-45-09. Лично никуда ходить не надо. Потом с льготником свяжется сотрудник районного отдела соцзащиты.

Разовая адресная социальная помощь будет выплачиваться частями. Сначала 2 тысяч рублей после начала режима самоизоляции. Потом еще 2 тысяч рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений режима.

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7. Кто поможет с бытовыми проблемами?

Если нужна доставка продуктов, лекарств или решение других бытовых проблем, то пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону (495) 870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий (в том числе положенных по рецепту бесплатно).

8. Как оплатить услуги ЖКХ тем, кто сидит в самоизоляции?

Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру и нарушать режим самоизоляции, чтобы оплатить квитанции, не нужно. Наличие задолженности не будет влиять на предоставление субсидии на оплату услуг ЖКХ.

9. У кого приостановят действия льготного проездного в общественном транспорте?

На время закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса, и учащихся колледжей. Учащимся рекомендовано находиться дома, избегать посещения мест массового скопления людей.

10. Как получить обед школьнику во время карантина?

Поскольку временно закрыты учебные заведения, школьники из семей-льготников, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы в школах. За дополнительной информацией можно обратиться к своему классному руководителю.

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