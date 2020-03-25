Последствия коронавируса: российскую экономику будут лечить

Эксперты не зря говорили: не так страшен коронавирус, как вызванный им кризис. Сейчас он в самом разгаре. Положение в России непростое, этого никто не скрывает.

- К снижению цен на энергоресурсы, которое всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики, добавилась гораздо более серьезная проблема - коронавирусная инфекция, - заявил министр финансов России Антон Силуанов. - Безусловно, это коснется бюджета. Мы делали оценки, только фактор нефти на 3 трлн снижает объемы доходов. Напомню, общий объем федерального бюджета - около 20 трлн рублей. Поэтому, конечно, в этом году мы перейдем на дефицитный бюджет.

По словам Силуанова, придется задействовать также деньги из Фонда национального благосостояния. Не зря же мы откладывали в кубышку сверхдоходы от экспорта полезных ископаемых. Теперь настал тот самый черный день, на который копили.

Пока правительство страны анонсировало меры поддержки экономики и населения на 300 млрд рублей. Давайте разберемся, как именно Россию будут лечить от коронавируса.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

1. Особый порядок оплаты больничных тем, кто вынужден самоизолироваться из-за угрозы коронавируса. Смысл в том, что давать его будут авансом.

- Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа нетрудоспособности. Работодатели должны выплачивать деньги каждый пятый рабочий день, чтобы сотрудники не теряли свой доход, - объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.

Изменили и схему получения документов. В ближайшее время все бумаги по больничному можно будет оформить удаленно, нужно только подтвердить возвращение из страны, где зафиксированы случаи коронавируса. Таким же образом больничные выпишут тем, кто проживает вместе с незадачливыми туристами.

2. В июле, как и планировалось, начнутся выплаты пособий для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет. Эти меры соцподдержки озвучивал президент в своем Послании Федеральному собранию, и кризис никак не повлияет на эти планы властей.

3. Принципиально важно, что власти не собираются сокращать расходы бюджета. То есть все социальные гарантии будут выполнены. Даже несмотря на то что казна уйдет в минус, деньги на выплаты пособий и пенсий есть.

4. Безрецептурные лекарства теперь можно заказывать по интернету. Это сделано, чтобы люди не ходили в аптеки и не подвергались риску заразиться.

5. Банкам рекомендовано изменить условия кредитов заразившихся и не начислять штрафы и пени за возможные просрочки.

ДЛЯ БИЗНЕСА

1. Расширят программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Пока на займы для бизнеса собираются потратить порядка 5 млрд рублей. Власти решили снять ограничения по видам кредитования и отраслям, а также увеличить размер госсубсидий.

2. Больше всего преференций для туристических и авиакомпаний - на их долю приходятся сейчас самые значительные убытки. Им отсрочили (но не отменили) уплату налогов. А туроператоров до конца года освободили от взносов в резервный фонд «Турпомощь», за его счет вызволяли с морей клиентов разорившихся компаний. А для банков поменяли условия кредитования компаний из этих отраслей - получить деньги в долг им будет проще.

3. Особые условия вводятся для компаний, работающих по государственным контрактам. Для них собираются отменить штрафы за задержку работ, если она будет связана с «негативным влиянием сложившейся ситуации».

4. До 1 мая приостановлены все проверки бизнеса. Исключение сделают только для случаев, когда в опасности жизнь людей.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТАМИ

1. Отменены логистические ограничения для транспорта торговых сетей. Это значит, что продукты в магазины можно будет завозить фурами и в любое время суток.

2. На таможне организуют зеленый коридор - товары первой необходимости, закупаемые нашими торговыми сетями, будут пропускать через границу без лишних формальностей.

3. Торговым сетям поручено создавать запасы продуктов на 2 месяца. Не потому что они могут исчезнуть в принципе, а потому что спрос непредсказуем. Например, люди смели из магазинов гречку и пугают друг друга в соцсетях фотографиями пустых полок.

- Гречки хватит на всех! - заверила вице-премьер Виктория Абрамченко. - Запасов больше 350 тысяч тонн.

А У НИХ

- В США опустили ключевую ставку до нуля, что сделало кредиты еще более доступными для бизнеса. А правительство подготовило крупнейший в истории пакет поддержки экономики на 1,3 трлн долларов.

- В Италии на время эпидемии объявлены ипотечные каникулы.

- Президент Франции пообещал приостановить начисление коммунальных платежей малому бизнесу и платы за аренду жилья для наемных работников.

- Граждане Чехии получили трехмесячную отсрочку по кредитам и налогам.

- В Испании с тех, кто потерял работу из-за карантина, не будут брать плату за ипотеку и аренду жилья.

- Великобритания ввела ипотечные каникулы на 3 месяца.

- Крупнейшие банки Грузии разрешили должникам 3 месяца не платить по кредитам.

Нефть дешевеет, а вместе с ней и рубль.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Важно!

Рубль, живи!

Кризис напрямую отражается и на курсе национальной валюты. В прошлую среду доллар всего за день подорожал на 5 рублей, пробив психологически важную отметку в 80 рублей. Курс евро в тот же день взлетел с 83 до 88 рублей. И то речь идет о биржевом курсе - в обменниках за валюту Евросоюза придется заплатить больше 90 рублей. Да и всю неделю до этого «деревянный» терял в цене.

- Нефть дешевеет на фоне распространения пандемии коронавируса. А рубль, хотим мы того или нет, крепко привязан к цене на «черное золото», - сказал «КП» экономист Денис Ракша. - Доллар же только укрепляется от низких цен на нефть.

Наша национальная валюта уже вышла на второе место в мире по волатильности, то есть изменчивости, нестабильности курса. По состоянию на 18 марта рубль подешевел к доллару на 28,59%.

Баррель марки Brent в прошлую среду продавали меньше чем за 30 долларов, а российская Urals стоит и того меньше. На этом фоне Центральный банк сообщил, что приступает к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Это деньги из Фонда национального благосостояния. Эти меры стабилизируют ситуацию на валютном рынке. Логика простая: чем больше предложений на рынке, тем ниже цены. Запасов валюты ЦБ достаточно, чтобы повлиять на курсы.

МНЕНИЯ

«Власти поддерживают граждан через производителей»

- По своему характеру меры, предложенные правительством и Центральным банком, абсолютно понятные и логичные, - считает председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин. - Конечно, наши граждане видят новости о том, как в Европе людей освобождают от платы за коммунальные услуги и процентов по кредитам и ипотеке. Никаких похожих мер в пакете правительства пока нет. Но именно что пока - у нас никто не закрывает города на карантин, не закрывает магазины и рестораны. В Европе же многие остались без привычных доходов, и власти сделали для них определенные поблажки. Думаю, если до таких мер против эпидемии дойдет дело и в России, и у нас возможно освобождение от обязательных платежей. Сейчас власти поддерживают граждан опосредованно - через производителей, крупный бизнес. Надежда на то, что они, в свою очередь, обеспечат своим сотрудникам привычный достаток.

«Нужны четкие и понятные меры»

- Буду говорить за свою отрасль: если хорошие рестораны сегодня теряют 25% оборота, то не очень хорошие - уже 50% оборота. И никакие полумеры, популистские заявления ситуацию не спасут, - уверен президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. - Главные расходные статьи ресторанов - это аренда, зарплаты персонала, налоги. В аэропортах, например, сейчас есть точки питания, в которых аренда оплачивается в валюте, а оборот упал на 90%. На зарплату сотрудникам нет оборотных средств. И занять их в банке невозможно, потому что брать их под 12% бессмысленно. А отсрочка по налогам на квартал никого не спасет, с каждым днем ситуация все хуже.

Нужны четкие, понятные меры. Зарплату сотрудников нужно освободить от НДФЛ. Если их увольнять по обстоятельствам непреодолимой силы, надо будет выплачивать им зарплату еще за два месяца вперед. Если работодатель не может этого сделать, он банкрот. Поэтому надо обеспечить выдачу кредитов на пополнение оборотных средств под минимальный процент, если сохраняются рабочие места. Надо контролировать рост цен на продукты. Если отрасль не спасти, она потеряет более половины участников, а это неминуемые социальные последствия.