Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут ускорены

25 Март 2020 2020-03-25T07:55:28+03:00

Стрельбы с подлодок будут проходить параллельно с запусками с фрегата "Адмирал Горшков"

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Россия решила ускорить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". Стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году и будут проходить параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков".

"Планируется нарастить темпы выполнения стрельб гиперзвуковой ракетой с борта морских носителей в рамках госиспытаний изделия. Стрельбы с подводных лодок типа "Ясень" начнутся уже в этом году", - сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе страны.

Предполагается, что сначала стрельба "Цирконом" с "Северодвинска" ("Ясеня") будет проведена из надводного положения. Точные сроки проведения новых испытаний неизвестны.

Сайт kp.ru писал, что главное отличие "Циркона" от других ракет в том, что она гиперзвуковая. Из-за высокой скорости движения ни одно ПВО и ПРО не сможет уловить такую цель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751535" frameborder="0"></iframe> Путин сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования.

ИСТОЧНИК KP.RU