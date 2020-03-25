Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут ускорены
Россия решила ускорить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". Стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году и будут проходить параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков".
"Планируется нарастить темпы выполнения стрельб гиперзвуковой ракетой с борта морских носителей в рамках госиспытаний изделия. Стрельбы с подводных лодок типа "Ясень" начнутся уже в этом году", - сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе страны.
Предполагается, что сначала стрельба "Цирконом" с "Северодвинска" ("Ясеня") будет проведена из надводного положения. Точные сроки проведения новых испытаний неизвестны.
Сайт kp.ru писал, что главное отличие "Циркона" от других ракет в том, что она гиперзвуковая. Из-за высокой скорости движения ни одно ПВО и ПРО не сможет уловить такую цель.
Путин сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования.
ИСТОЧНИК KP.RU