2020-02-27T08:42:21+03:00
Общество

Гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля

Планируется, что ракета будет унифицирована - запускать ее смогут как с кораблей, так и с подлодок
Юлия САЛЬНИКОВА
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"Предшественники гиперзвукового "Циркона" - сверхзвуковые ракеты"Предшественники гиперзвукового "Циркона" - сверхзвуковые ракетыФото: REUTERS
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Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС. По данным издания, испытания прошли еще в январе 2020 года в акватории Баренцева моря. "Циркон" запустили с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Ракета поразила мишень на расстоянии 500 километров. Цель была расположена на наземном полигоне.

Сайт kp.ru писал, что это должна быть ракета, которую могут запускать как с кораблей, так и с подлодок. Возможно, говорили эксперты в военной области, появится даже авиационный вариант "Циркона".

Главное отличие этой ракеты от других в том, что "Циркон" уже не сверхзвуковая, а гиперзвуковая ракета. Из-за высокой скорости движения, ни один ПВО и ПРО не сможет уловить такую цель. Не случайно в Пентагоне с 2016 года пытаются разузнать как можно больше про Циркон, хотя основные характеристики нового оружия держат в секрете. В НАТО тоже испугались гиперзвуковой ракеты, по заявлению военного обозревателя Криса Плейзенси, российская ракета "способна уничтожить авианосец одним ударом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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