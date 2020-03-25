Синоптики: В Москве наступила метеорологическая весна

25 Март 2020 2020-03-25T10:52:06+03:00

В столице в среду столбики термометра поднимутся до девяти градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Москве наконец-то наступила не фактическая, а метеорологическая весна. Эту приятную новость подтвердили синоптики.

В столице в среду столбики термометра поднимутся до девяти градусов.

- Столичный регион попадет под влияние скандинавского антициклона, прекратится поток холодного воздуха с севера, что обеспечит нам интенсивный прогрев воздушных масс. Таким образом, в Москве наступит метеорологическая весна, - пояснила РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Специалисты говорят, что о наступлении метеорологической весны свидетельствует переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону плюсовых отметок.

Ранее Гидрометцентр пообещал, что весна и лето в России будут теплыми.

ИСТОЧНИК KP.RU